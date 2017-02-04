日職若沒機會 李杜軒將投入中職選秀

富邦悍將春訓，李杜軒與選手一起訓練。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕去年10月李杜軒遭軟銀鷹釋出，還沒找到新東家，他透露，和兩支日職球隊還在談，目前就是等待機會，如果沒辦法打日職，今年就會報名中職季中選秀。

去年6月李杜軒右膝動刀，球季結束軟銀發出戰力外通告，年底他隨台灣培訓隊打冬盟，希望表現給日職球探看，近期他跟著富邦悍將春訓練球，暫住球隊的義大宿舍。

事實上，日前有多支日本獨立聯盟球隊希望網羅李杜軒，但他完全沒考慮，李杜軒表示，之前和一支日職球隊談約，但條件不是很好，所以選擇婉拒，現在就等另外兩支日職球隊的消息。

如果日本沒機會，是否考慮返台打中職？李杜軒說，原本打算先到業餘城市隊打比賽，維持球感，但他曾是職業選手，按規定必須申請後3個月才能上場比賽，屆時春季聯賽已接近尾聲，所以他計畫以自主培訓球員的身分，跟著中職球隊打二軍賽，再報名季中選秀，不過第一志願仍是日職。