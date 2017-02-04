中職》羅嘉仁持續復健 可能下半季才重返一軍
2017/02/04 13:38
投手羅嘉仁。（記者黃志源攝）
〔記者羅志朋／高雄報導〕去年1月右肩動刀的羅嘉仁，仍持續進行復健，今天進行120呎（約36.4公尺）遠投20球，以及投手丘到本壘板（18.44公尺）距離投球總計30球，還未正式進牛棚練投，羅嘉仁認為重回球場急不得；富邦悍將投手教練余文彬評估，羅嘉仁正式回到一軍比賽投球，可能要等到下半季。
羅嘉仁表示，肩膀傷勢比較複雜，必須謹慎面對，對於何時回到球場，這不是他能決定的，自己不會想那麼多，現階段就是專心復健，其他就順其自然。
過去羅嘉仁經常狂飆超過150公里的火球，右肩動刀過後，他坦言，「球速勢必會下降，之後回到球場，目標求穩，不會追求球速，保持身體健康，能投球就好，看自己能力到哪裡，盡量去做，完成教練團交代的任務。」
一年多沒在實戰中投球，去年義大犀牛奪冠，羅嘉仁只能眼看隊友歡慶封王，他說，球隊奪冠自己沒下場，感覺沒有參與感，不過復健急不得，接下來就是看身體狀況，何時進牛棚還未定。
余文彬表示，羅嘉仁必須經過牛棚練投，以及二軍比賽投球，強度慢慢增加，確認肩膀狀況沒有問題，才會讓他上一軍出賽，可能上半季會先讓他調整，到下半季再拉上一軍比賽，不過這都要看羅嘉仁的狀況而定。
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