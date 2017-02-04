中職》葉總不在家 富邦悍將持續操兵
2017/02/04 13:39
富邦悍將春訓，外野守備練習。（記者黃志源攝）
〔記者羅志朋／高雄報導〕富邦悍將總教練葉君璋是經典賽台灣隊投捕教練，今天他隨台灣隊搭機前往澳洲移地訓練，富邦春訓基地訓練課程由首席教練劉榮華主導，為目前中職4隊當中，唯一總教練不在春訓營的球隊。
富邦悍將春訓，教練劉榮華（左）暫代總教練工作，緊盯選手訓練。（記者黃志源攝）
富邦悍將春訓，李杜軒與選手一起訓練。（記者黃志源攝）
除了葉總之外，球員包括倪福德、林晨樺、黃勝雄、蔡明晉、林琨笙、方克偉、林益全、胡金龍、高國輝、林哲瑄，防護員彭譯萱、盧家駒，訓練員高挺耀，管理劉康聖，富邦總計15人在台灣隊。
雖然富邦有許多教練、球員、後勤團隊投入台灣隊，不過，位於高雄燕巢球場的春訓基地依舊熱鬧，除了教練團和球員揮汗操兵，3月要到日本獨立聯盟打球的陳品捷、林逸翔，目標重返日職的李杜軒，都跟著富邦練球。
富邦悍將春訓，內野守備練習。（記者黃志源攝）
富邦悍將春訓，投手群練投。（記者黃志源攝）
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