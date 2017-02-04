經典賽》加拿大迎戰美國、多明尼加 力猛：非常艱困

富邦悍將春訓，洋投力猛。（記者黃志源攝）



〔記者羅志朋／高雄報導〕今年3月經典賽，富邦悍將洋投力猛將代表加拿大出賽，定位為後援投手，加拿大與美國、多明尼加、哥倫比亞分在同一組，比賽在邁阿密馬林魚球場進行，強敵環伺，力猛坦言，「非常艱困。」

多明尼加是上一屆經典賽冠軍球隊，美國隊有許多大聯盟球星所組成，實力堅強，力猛認為很難打，不過他認為，過去國際賽加拿大曾多次擊敗美國，泛美運動會也贏過美國和古巴，現在看這一分組的對手有多強，不好打，這都是紙上談兵，比賽要打了才知道。

力猛表示，這一屆經典賽加拿大打線實力不錯，就看投手發揮，目前他就是跟著富邦春訓調整，全力備戰經典賽，這將是他第一次在馬林魚球場出賽。