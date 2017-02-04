NBA》湯瑪斯連四場飆破35分 隊史16年來第一人

湯瑪斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今天轟下全場最高的38分，帶領綠衫軍在主場以113：107擊敗「宿敵」湖人，而塞爾提克在聯盟72年來以累積3253勝，超越紫金軍團，成為聯盟最多勝的球隊。

而I.湯瑪斯此役攻下38分，最擅長的第四節就攻下14分，連續4場得分破35分，而其中連2場破40分，今天差2分就能成為隊史首位完成連3場破40分的球員，對此，I.湯瑪斯表示，他完全不知道有這件是，早知道就再多投一球了。

但I.湯瑪斯連續4場得分破35分，成為自2001年「真理」皮爾斯（Paul Pierce）以來，睽違16年再度有人完成這項壯舉。