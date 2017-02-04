NBA》湯瑪斯連四場飆破35分 隊史16年來第一人
2017/02/04 14:35
湯瑪斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克「矮腳虎」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）今天轟下全場最高的38分，帶領綠衫軍在主場以113：107擊敗「宿敵」湖人，而塞爾提克在聯盟72年來以累積3253勝，超越紫金軍團，成為聯盟最多勝的球隊。
而I.湯瑪斯此役攻下38分，最擅長的第四節就攻下14分，連續4場得分破35分，而其中連2場破40分，今天差2分就能成為隊史首位完成連3場破40分的球員，對此，I.湯瑪斯表示，他完全不知道有這件是，早知道就再多投一球了。
但I.湯瑪斯連續4場得分破35分，成為自2001年「真理」皮爾斯（Paul Pierce）以來，睽違16年再度有人完成這項壯舉。
相關新聞
- NBA》非明星賽不打 畢爾婉拒三分球大賽
- NBA》哈登這樣騙到犯規 網友：史上最爛吹判（影音）
- NBA》暴龍教練出局 明星賽將由綠衫軍教頭執教
- NBA》火箭11號球衣榮退儀式 「姚」想當年溫馨回憶
- NBA》姚明球衣退役還想打 火箭爭氣延長賽驅逐公牛
推薦新聞
-
中職》中信兄弟啦啦隊 「Passion Sisters」徵選6位新成員2017/02/04 17:23
-
台灣女網賽》場上、場外都血拼！女網眾球星封館 Shopping2017/02/04 15:55
-
台灣女網賽》逆轉中國勁敵 詹家姊妹衛冕聽牌2017/02/04 15:09
-
NBA》籃網哭哭 棄將怒飆9顆3分變小牛救世主2017/02/04 14:52
-
NBA》湯瑪斯連四場飆破35分 隊史16年來第一人2017/02/04 14:35