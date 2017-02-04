NBA》籃網哭哭 棄將怒飆9顆3分變小牛救世主
2017/02/04 14:52
〔體育中心／綜合報導〕23歲菜鳥控衛費雷爾（Yogi Ferrell）離開籃網轉戰小牛後，屢屢締造驚奇表現，他今射進追平隊史菜鳥單場最多紀錄的9顆三分球，狂轟32分，率隊以108：104擊敗拓荒者，喜奪本季最佳的4連勝，儼然成為小牛救世主。
23歲的費雷爾於選秀會中落榜，去年11月因林書豪受傷，籃網為了紓解控衛荒才簽下費雷爾，但他在球隊不被重用，出賽10場，平均上場15分鐘，貢獻5.4分，12月初就被裁掉。
小牛兩大控衛威廉斯和巴瑞亞相繼受傷，最快於明星賽後才能歸隊，1月28日與費雷爾簽10天短約，未料他打出佳績，首戰對馬刺繳出9分7助攻，第二戰對騎士更轟下生涯新高19分，今日再創巔峰，全場17投11中，包括9記三分彈，貢獻32分5助攻。
根據Elias Sports Bureau指出，自從1994-95年球季算起，小牛連同費雷爾在內，只有4名菜鳥能夠單場轟下30分以上，包括名將基德（Jason Kidd）。此外，費雷爾更是自從2010年葛瑞芬（Blake Griffin）後、在生涯前15場比賽中轟下單場最多分的球員。
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