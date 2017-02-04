NBA》主力德羅森持續缺陣 暴龍再遭魔術擊敗

富尼耶繳出傷癒歸隊代表作。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍隊今天南下踢館奧蘭多魔術隊，兩隊上次交手暴龍以1分之差飲恨，相隔不到一禮拜又狹路相逢，但暴龍這次仍舊沒有把握好機會，終場比數94:102，暴龍報仇失敗。

魔術伊巴卡（Serge Ibaka）和後衛富尼耶（Evan Fournier）兩人皆拿下「雙十」的亮眼成績，伊巴卡繳出20分12籃板，富尼耶則是20分10籃板。中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）和後衛華生（C.J.Watson）分別挹注18分。魔術雖然上半場結束落後2分，但第三節加強防守，讓暴龍只得了12分。

暴龍今天先發的羅利（Kyle Lowry）、N.包威爾（Norman Powell）和瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）三人都砍下18分。但是派特森（Patrick Patterson）因傷早退，卡羅（DeMarre Carrol）3投盡墨，兩人得分皆掛蛋。主力德羅森（DeMar DeRozan）因傷持續缺陣，少了他場均27.8分的火力非常吃虧。

暴龍隊近10場比賽輸了8場，排名掉到東部第四，僅領先第五的老鷹半場勝差，下一戰對上東部爐主籃網仍然不可掉以輕心。