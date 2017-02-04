台灣女網賽》逆轉中國勁敵 詹家姊妹衛冕聽牌
2017/02/04 15:09
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約770萬台幣）的台灣女網賽，寶島頭號種子詹詠然／詹皓晴後勁十足，歷經「超級搶10」大逆轉，6：7（4：7）、6：2、10：5氣走了中國鄭賽賽／劉暢，志在衛冕的詹家姊妹連續第2年晉級雙打決賽，準備再度為國人留下冠軍。
世界女雙排名暫時並列13的詹詠然／詹皓晴，首屆台灣女網在高雄聯手封后，如今賽事移師台北小巨蛋，也是本屆台將最後希望。下午面對難纏的「鄭劉配」，雙詹開賽錯失3：0領先，遭回破被拉進搶7，還失誤連連丟掉首盤。所幸次盤雙詹重整旗鼓，火力全開3破壓制，強勢扳回一城。戰線拉進決勝搶10，姊妹倆在東道主球迷一面倒助威下加足馬力，從0：2連下6球，重挫來犯的對手士氣，最後歷經1小時49分鐘拉鋸，第2個賽末點鎖定勝利，後來居上安抵冠軍戰。
明日決戰，大小詹期待能發揮地主優勢，順勢再次攻頂，這也是她們揮別開季3連敗陰霾後，返台3連勝問鼎冠軍，逐漸找回遲來的手感與信心，令姊妹倆相當開心。
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利。（記者劉信德攝）
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