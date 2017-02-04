NBA》約基奇生涯首演大三元 送公鹿五連敗

約基奇繳出生涯首次「大三元」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊隊今天對上公鹿隊，中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出20分13籃板11助攻的成績，生涯首度演出「大三元」，也帶領金塊以121:117擊敗公鹿，終止二連敗。

約基奇先前因傷缺席了三場比賽，沒想到今天歸隊一鳴驚人，拿下大三元。後衛巴頓（Will Barton）攻下全隊最高的23分，前鋒法瑞德（Kenneth Faried）也有19分11籃板的「雙十」表現。

公鹿隊前鋒J.帕克（Jabari Parker）砍下全場最高的27分外帶11籃板，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以23分8籃板助拳。然而兩人的好表現無法幫助球隊取勝，公鹿最近11場比賽輸掉了10場，今天輸球也吞下5連敗。

兩隊在第二節中段時一度打平，約基奇也是在這時候跳出來接管戰局。第二節最後6分半鐘時，約基奇獨得9分並抓下4籃板。金塊在這節狂轟39分，公鹿雖然在最後兩節苦苦追分，最後仍吞下敗仗。