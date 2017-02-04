台灣女網賽》場上、場外都血拼！女網眾球星封館 Shopping

日本球星日比野菜緒。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣女網主辦單位送上大「金」喜！為了滿足娘子軍購物慾望，賽事尾聲特地與贊助商合辦「iROO血拼之夜」，週五晚黃金時段台北W飯店旁iROO松智旗艦店封館1小時，並贊助球星每人200美元（約6300台幣）「時尚購物金」，讓各國球星在台置裝打扮，感受台北時尚之都魅力。

贊助商iROO提出的創意構想，果然吸引職業女網球星熱情捧場。今年澳網女雙冠軍、捷克名將莎法洛娃（Lucie Safarova）和同胞雙打組合荷迪絲卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Katerina Sinikova）、日本球星土居美咲、日比野菜緒、台灣本土老將詹謹瑋等先後抵達。週六正好歡度30歲生日的莎法洛娃，選了有貓咪圖案的針織上衣，可愛兼具氣質，「這家店很大，衣服款式多又流行，價位也適中，我比較偏好可愛圖案。」至於詹謹瑋則挑中展現身材線條的洋裝，眾球星們開心地試穿比較，盡情享受 Shopping樂趣。

倒是拚戰到晚上9點多，才辛苦晉級單打4強的盧森堡長腿美女米內拉（Mandy Minella），賽後已來不及共襄盛舉，她只能苦笑說：「我最愛血拼了，超過時間趕去還來得及嗎？」

捷克雙打好手荷迪絲卡（左）、席妮亞可娃。（大會提供）

捷克名將莎法洛娃（左）、台灣好手詹謹瑋。（大會提供）