台灣女網賽》準備好了！雙詹預約台灣女網衛冕（影音）

詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利，晉級雙打決賽。（記者劉信德攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「都走到最後了，不論對手是誰，我們都會做好準備，全力贏得勝利！」總獎金25萬美元（約770萬台幣）的台灣女網賽，寶島頭號種子詹詠然／詹皓晴後勁十足，歷經「超級搶10」大逆轉，6：7（4：7）、6：2、10：5氣走了中國鄭賽賽／劉暢，志在衛冕的詹家姊妹連續第2年晉級雙打決賽，有信心再度為國人留下冠軍。

大、小詹歷經奧克蘭、雪梨、澳網大滿貫等開季連3站失利的打擊，如願在國人面前揮別低潮，聯手拚出3連勝，重新奮起預約今年首冠，也是生涯合作第9金，賽後姊妹倆開心與加油團擁抱慶賀。去年10月中旬同等級的香港女網賽，詹家姊妹才一起笑捧第8座WTA雙打冠軍獎盃。

如今再度挺進決戰，週日將遭遇捷克第2種子荷迪絲卡（Lucie Hradecka）／席妮亞可娃（Katerina Sinikova）對上日本日比野菜緒／中國張愷琳的勝者，不論終極障礙是誰，逐漸調整至最佳狀況的雙詹都自認「準備好了！」大詹說：「我們都會努力把最好一面表現出來，也將針對不同組合做些戰術和打法的調整。今天現場觀眾多了很多，希望周日大家繼續來幫我們加油！」

談及準決賽深陷苦戰，詹皓晴說：「對方打法完全不同，鄭賽賽打法多變化，劉暢就是球來就轟，雖然我們第一盤丟掉，但還是保持信心，慢慢打回來。」自認「發球手感不如預期」的詹詠然表示：「對手比前場更有經驗，又都用同組教練，因此打了很多直線穿越球，節奏也很快，我發球多少受到影響。還好第2盤開始注意，穩紮穩打掌握節奏，也搶回場上主導權。」

詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利，晉級雙打決賽。（記者劉信德攝）

詹詠然、詹皓晴姐妹檔拿下勝利，晉級雙打決賽。（記者劉信德攝）