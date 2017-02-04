SBL Live》于煥亞18分 台啤暫領先璞園

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 璞園 10 14 台啤 27 17

第三節

易籃後，于煥亞、蔣淯安飆進三分球，璞園則靠Q.戴維斯連拿4分，李啟瑋則連得6分，稍稍追近比分。

第二節

次節璞園進攻仍然當機，屢投不進，台啤靠李愷諺投進三分球、周伯勳上籃得分，讓台啤領先分數達到23分，逼使璞園再喊出暫停。

璞園這節前3分鐘多沒有得分，靠著Q.戴維斯才突破球隊得分荒，接著吳岱豪反手上籃得分，璞園打出一波5比0的攻勢。

之後雙方互有攻勢，璞園隊靠著簡浩三分球、吳岱豪上籃得分，追至24：40。但暫停過後，于煥亞連得4分，半場結束，台啤以44：24領先璞園。于煥亞前二節打完已拿下15分。

第一節

台啤開賽外線發揮，靠著于煥亞、以及蔣淯安的三分球連發，打出11比4的開局，逼使璞園喊出暫停。璞園這節開賽攻勢受阻，前5分鐘只拿下4分。

于煥亞手感發燙，再飆進三分外線，蔣淯安、B.戴維斯接連得分，首節打完台啤以27：10領先。于煥亞單節拿下11分，B.戴維斯則有9分。

賽前

璞園上場靠著老將陳子威全場16分的表現，帶領球隊逆轉達欣，目前戰績11勝12敗，此役如果獲勝，勝率將來到五成；而台啤目前戰績13勝9敗，與第三名的富邦14勝9敗相差不多。

雙方先發球員：

璞園：吳家駿、彭俊諺、李啟瑋、吳岱豪、Q.戴維斯

台啤：蔣淯安、于煥亞、張容軒、周伯勳、B.戴維斯