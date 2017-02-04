SBL》難解主題日魔咒！ 金酒進攻當機 台銀終止9連敗

台銀張博勝運球進攻。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕第14季SBL例行賽今在高雄巨蛋熱戰，帶來「電音搖滾」主題日的金酒與寫下9連敗的台銀交手，結果台銀絲毫不給金酒面子，張博勝砍進28分、洋將李恩繳出「雙20」成績單，以85：68大勝並終止9連敗，搶回老六席次。

本季由球隊所舉辦的系列主題日活動，前三次富邦勇士、台銀、璞園皆在主題日當日吞敗，也讓魔咒就此產生。不過，金酒本季儼然成為台銀剋星，前面3次交手皆取得勝利。

台銀李恩首節絲毫不留情面，單節就頻頻上演灌籃秀，攻下12分，金酒則不見前役打敗富邦勇士的模樣，第一節命中率僅25％，陷入10：22的落後。金酒第二節前半段靠著簡偉儒連得5分的帶領下，再度將差距縮小至個位數，但台銀老將張博勝單節則挹注12分，幫助台銀繼續獲得43：27的遙遙領先。

易籃後，金酒仍無法及時振作，竟被台銀打出一波15：2攻勢，提前宣告與勝利絕緣，洋將菲爾普斯攻下27分，新秀蘇奕晉11分，但團隊三分23次出手，僅命中2球，成為輸球致命原因。

台銀表現最亮眼為張博勝，他全場飆進4顆三分球，攻下28分；李恩20分、21籃板；陳順詳則挹注14分，同時是他傷癒歸隊後，首場比賽得分上雙。終結9連敗噩夢，台銀戰績6勝17敗，暫時超越金酒的6勝18敗，搶回老六席次，未來若想收下季後賽門票，戰績一定要比金酒好，畢竟當兩隊戰績相同時，金酒將靠著對戰優勢晉級季後賽。

台銀李恩灌籃。（記者黃志源攝）

金酒菲爾普斯快攻上籃。（記者黃志源攝）

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