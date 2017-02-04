中職》中信兄弟啦啦隊 「Passion Sisters」徵選6位新成員

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽者peggy在台上賣力演出，希望能獲得入選資格。（記者黃耀徵攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟啦啦隊Passion Sisters今天下午在實踐大學舉行公開決選會，從17位入圍者中選出6位第4代成員，前統一獅勝利女神白白、前義大犀牛啦啦隊Rhino Angels的Peggy與Chi Chi都完成「轉隊」。

Passion Sisters去年從8人擴編至12人，今年再增加至18人，日前徵選會經三階段初選挑出17人，今天的決賽會由前5566團員小刀、舞蹈老師藍波、藝人李毓芬擔任評審，選出白白、Peggy、Chi Chi、小安、晴兒、璇璇共6人。

白白是電腦工程師，熱愛舞蹈，曾參加2013年中職開幕戰舞者徵選，當過中職球隊吉祥物，2015年擔任統一獅勝利女神，卻從沒當過啦啦隊girls，她表示，參與中職週邊活動5年，今天終於如願以償。

Peggy與Chi Chi都是Rhino Angels的重要成員，去年義大犀牛轉賣後，啦啦隊的存續一直沒消息，決定參加Passion Sisters徵選，兩人雖為入選感到開心，卻也為同為Rhino Angels、一起報名卻落選的盈瑩難過。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽者peggy在台上賣力演出，希望能獲得入選資格。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽選手廖小安以貓女出場，帶來舞蹈演出。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽選手盈瑩在台上賣力演出，希望能獲得入選資格。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽選手品葳（中）帶來樂器演出。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽選手璇璇穿著黃色兄弟球衣，在台上賣力演出。（記者黃耀徵攝）

Passion Sisters選出6位第4代成員，左起依序為晴兒、Chi Chi、白白、小安、璇璇、Peggy。（記者徐正揚攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，邀請李毓芬（左起）、藍波老師、小刀等擔任評審老師。（記者黃耀徵攝）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，邀請李毓芬、藍波老師、小刀等擔任評審，會中參賽選手與評審大合照留念。（記者黃耀徵攝）