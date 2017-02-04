中職》統一獅勝利女神 改當中信兄弟Passion Sisters
2017/02/04 18:15
Passion Sisters選出6位第4代成員，左起依序為晴兒、Chi Chi、白白、小安、璇璇、Peggy。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕前年的統一獅的勝利女神白白，今年改當中信兄弟的Passion Sisters。
白白曾參加2013年統一獅開幕戰uni-girls選拔但沒入選，2015年擔任獅隊勝利女神，負責在贏球後頒發單場MVP。該年10月5日對義大犀牛第4局，林旺衛擊出的界外球命中場邊燈具，大量玻璃碎片落下，她奮不顧身抱住坐在燈柱下方的小孩，意外成為新聞人物。
白白是電腦工程師，當過中職球隊吉祥物，卻沒機會當啦啦隊girls，今天終於如願以償，她表示，參與中職週邊活動5年，很開心能再回球場，用最熱愛的舞蹈來支持棒球。她從小跟爸爸一起看球，最喜歡的中信兄弟球員是彭政閔，很高興可以近距離看到偶像。
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，邀請李毓芬、藍波老師、小刀等擔任評審，會中參賽選手與評審大合照留念。（記者黃耀徵攝）
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