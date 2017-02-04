中職》前義大啦啦隊Peggy、Chi Chi 變成中信兄弟Passion Sisters
2017/02/04 18:22
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters新秀徵選會4日舉行，參賽者peggy。（記者黃耀徵攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕前義大犀牛啦啦隊Rhino Angels的Peggy與Chi Chi，今天起變成中信兄弟Passion Sisters的一員，終於體會職棒球員轉隊是怎樣的心情。
Chi Chi歷經吸睛女孩、Rhino Angels兩個時期，是義大啦啦隊元老成員，她表示，因為富邦接手球隊後，對啦啦隊存續一直沒消息，只好參加Passion Sisters徵選，入選的心情很複雜，也體會球員沒被續約而轉隊的感受。
「我們Rhino Angels這次有3個人報名，都進決選，我跟Peggy都上，當然開心，想到盈瑩沒上，又很難過。」她說。
Peggy在Rhino Angels很有人氣，今天還有粉絲團到場助陣，她表示，因為還不想離開球場，所以報名Passion Sisters，因為等到最後一個才被唱到名，當場緊張到落淚，雖然換了球隊，希望粉絲一樣支持她。
前Rhino Angels的Peggy（後排左2）參加Passion Sisters徵選，粉絲組團到場助陣。（記者徐正揚攝）
Passion Sisters選出6位第4代成員，左起依序為晴兒、Chi Chi、白白、小安、璇璇、Peggy。（記者徐正揚攝）
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