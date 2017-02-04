台灣女網賽》輸球但生日快樂！ 莎法洛娃30歲切蛋糕
2017/02/04 19:00
沙法洛娃過生日。（記者劉信德攝）
〔記者梁偉銘／台北報導〕輸球但生日快樂！澳網大滿貫女雙冠軍莎法洛娃（Lucie Safarova）正好2月4日滿30歲，不過這位左手持拍的捷克名將在台灣女網單打4強失利，4：6、2：6不敵中國彭帥，儘管無緣爭后，大會仍貼心為她準備蛋糕慶生，令遠道而來的外卡相當感動，「謝謝大家，在台灣這週非常開心，希望有機會再來。」
莎法洛娃過去對戰彭帥4勝2負，如今未能用勝利慶生，大會賽後記者會仍備妥蛋糕，還邀大批工作人員及球僮一起來慶生，中、英語雙版本生日快樂歌逗得她笑開懷，輸球陰霾一掃而空。轉戰職業網壇常年在外征戰，莎法洛娃其實很少待在家鄉過生日，「很意外，居然有球迷特地準備生日禮物給我，真的很貼心。」 莎法洛娃慶生之餘，還有球迷起哄要她說出生日願望，壽星笑回：「在我們文化裡，這是秘密不能講。」但為了避免尷尬她隨即改口：「好啦，我希望保持健康快樂，在網球賽事爭取佳績！」
沙法洛娃。（記者劉信德攝）
沙法洛娃過生日。（記者劉信德攝）
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