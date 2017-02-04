SBL Live》外線頻開火、五人得分上雙 富邦擊退裕隆

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 富邦 29 15 19 裕隆 14 20 15

第四節

這節雙方互有來往，魏維、張伯維連續投進三分球，林書緯、陳孝榮各拿4分，而裕隆靠賀夫拿，呂政儒各拿8分，目前富邦仍領先10分。

暫停過後，兩邊各有攻勢，裕隆呂政儒在三分外線投籃造成對手犯規，3罰全進，助裕隆一度追至9分差，但楊興治投進三分、蔡文誠上籃得分並造成對手犯規，完成三分打，張伯維再投進三分，讓富邦再度拉開比分。終場富邦以92：79擊敗裕隆。

富邦有5人得分上雙，歐布萊恩16分、13籃板，林書緯14分，蔡文誠、陳孝榮各拿12分，洪志善11分；賀夫拿下33分、呂政儒21分，周柏臣11分。

第三節

易籃後，林書緯切入上籃得分還造成犯規，加罰投進，洪志善投進三分，不過裕隆靠賀夫、周柏臣各拿4分，呂政儒上籃造成犯規，2罰全中，裕隆追至44：50。不過富邦靠強攻籃下靠罰球得分，但周士淵投進三分球，裕隆以47：54落後。

之後雙方互有攻勢，富邦靠林書緯、歐布萊恩連續得分，而賀夫投進壓哨三分球但不算，三節完富邦以63：49暫領先裕隆。

第二節

次節富邦攻勢再起，張伯維連拿5分，洪志善投進三分球，不過裕隆則靠賀夫單節獨拿5分，周士淵投進三分，周柏臣連得4分，稍稍追近比分，裕隆仍以28：41落後。暫停過後，周士淵投、賀夫連飆三分球，過去3分36秒裕隆打出14比2的攻勢，裕隆追至34：41。



不過，歐布萊恩投進壓哨三分球，助富邦半場打完以44：34領先裕隆。歐布萊恩半場拿到14分，裕隆賀夫半場則有17分。

第一節

開賽富邦外線開火，洪志善中距離跳投得分，林書緯、歐布萊恩連飆三分，助富邦開節打出8：0的攻勢。暫停過後，富邦持續猛攻，歐布萊恩、陳孝榮連續得分，林書緯中距離跳投，歐布萊恩再投進三分球，富邦再擴大領先至雙位數。首節打完富邦以29：14領先。

賽前

富邦勇士本季已相繼換掉李恩與貝隆，改找開季僅打四場就被台啤炒魷魚的歐布萊恩回鍋，但富邦勇士昨天意外不敵金酒，歐布萊僅繳出7分、19籃板，此役表現值得關注；裕隆目前戰績14勝8敗排在第二，富邦戰績14勝9敗排第三，稍早台啤贏球後戰績為14勝9敗。因此富邦這場比賽能否贏球，攸關排名。

雙方先發陣容：

富邦：洪志善、林書緯、蔡文誠、陳孝榮、歐布萊恩

裕隆：葛記豪、胡凱翔、呂政儒、賀夫、周柏臣