SBL》新台啤一哥于煥亞飆5顆三分 率隊打垮璞園

台啤于煥亞運球推進。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕昨日拚戰至最後一刻打敗龍頭達欣的璞園，今日在高雄巨蛋面對台啤卻打來有氣無力，首節即被對手拋諸腦後，讓台啤以87：65勝出，拉出一波3連勝。

在1月完成明星賽三分球大賽二連霸的台啤射手于煥亞單節飆進3顆三分球，攻下11分，搭配洋將B.戴維斯9分進帳，且璞園首節發生6失誤，讓台啤取得27：10的領先，更綠衫軍奠定了此役的勝利基礎，後三節璞園只能在後苦苦追趕也無濟於事。

于煥亞這場砍進5顆三分球，攻下21分，且他進入1月份後，每場得分均上雙，是台啤近期能打出5勝1敗佳績的功臣之一，儼然成為「後劉錚時代」的新台啤一哥；B.戴維斯則繳出26分、19籃板「雙十」成績單。

璞園僅簡浩攻下17分較為突出，向來打台啤頗有心得的Q.戴維斯，本季前3次交手場均能貢獻23分、12.3籃板，但此役僅繳出7分、6籃板，吳岱豪則有10分進帳。

台啤于煥亞快攻上籃，璞園球員緊迫防守。（記者黃志源攝）

台啤戴維斯在包夾中突圍投籃。（記者黃志源攝）

台啤戴維斯籃下等待空檔投籃。（記者黃志源攝）