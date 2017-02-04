SBL》用金門高梁表演花式調酒 高永逸想發揚台灣文化

SBL金酒主題日，比賽中場由調酒師高永逸表演調酒。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕我想讓更多人認識台灣文化！26歲花式調酒高手高永逸今日在金酒籃球隊所舉辦的「電音搖滾」主題活動，於場中表演花式調酒，並用金門高粱的戰酒作為基底，調出與眾不同的調酒。

高永逸已經與金門酒廠合作4年，去年更帶著金門高粱酒與麻油前去紐約表演，完成發揚台灣文化的夢想。

16歲開始學習花式調酒，高永逸連續兩年在紐約曼哈頓進行調酒表演，即便擁有豐富的表演經驗，但這回仍是他首度在籃球場表演，並花了半個月的時間練習並設計整體活動，他笑說：「這次的表演應該是完美演出吧！」

事實上，高永逸並非天生就是調酒高中，他前3年幾乎都在進行基本功的訓練，他說：「我沒有很好的天份，一開始根本就是笨手笨腳，只能在後面苦苦追別人的進度。」

如今，高永逸真的已經帶著能代表台灣文化的金門高梁遠征國外，讓世界各地都知道台灣也有這麼棒的東西，而不是只有威士忌與伏特加等洋酒。

金酒主題日，比賽中場由調酒師高永逸表演調酒。（記者黃志源攝）