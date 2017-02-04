世大運》台灣首座選手村 導入五星級飯店服務

世大運選手村樣品屋陳設。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017臺北世大運是臺灣首度承辦國際大型綜合運動賽會，打造全臺首座「選手村」，選手村將提供來自世界150國12000人代表團生活起居相關服務，除了基本住宿外，還有交通、維安、餐飲、醫療、文化娛樂、宗教服務、體適能中心等。

「選手村就是一個超級大型的飯店，是臺灣從來沒有過的經驗。」陳筱涵表示，基於陳筱涵過去在飯店的服務經驗和對整體運作的了解，她負責串連選手村內各項服務，同時也負責選手村的志工規劃，未來選手村開村期間將有上千名志工進駐選手村服務。

來自世界各國的旅客也時常有餐飲、交通以及交寄包裹或郵件的需求，這些服務也會在世大運選手村提供，讓各國選手訪問臺灣時，能因為相關貼心服務而對此次的賽事留下美好的回憶。

世大運選手村預計8月12日至9月2日開村，將提前於7月間進行壓力測試，邀請3000人以上協助進行壓力測試，檢視從報到到退房一系列服務流程，精進選手村各項規劃，來自高雄的女孩陳筱涵，對於臺北世大運只願「風調雨順」，也希望所有來到臺灣的選手，都能展現出最好實力。

世大運選手村管理處專職人力陳筱涵，曾任職於五星級飯店。（世大運執委會提供）

世大運選手村樣品屋陳設。（世大運執委會提供）