詹家姐妹拚連霸 今日賽事預告與轉播

安東尼交易傳聞滿天飛，身為好兄弟的詹姆斯都看在眼裡，也表示無論甜瓜去哪裡都希望他能快樂，今日騎士將與尼克正面交鋒，兩人會擦出怎樣的火花？面對東部緊追在後的塞爾提克，詹姆斯將帶領騎士守住東區第一。

上一役攻下30分外加25籃板的布拉，今天將對戰裕隆，印度姚明能否幫助達欣穩坐龍頭寶位？還是會被拉近勝場差？

如今再度挺進決戰，調整至最佳狀況的雙詹都自認「準備好了！」，並表示：「都走到最後了，不論對手是誰，我們都會做好準備，全力贏得勝利！」

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NBA

09:30 騎士 VS. 尼克（緯來體育、愛爾達體育）

12:00 勇士 VS. 國王（緯來體育D-LIVE）

SBL

15:00 台啤 VS. 台銀（緯來體育、愛爾達體育）

17:00 裕隆 VS. 達欣（緯來體育、愛爾達體育）

19:00 璞園 VS. 勇士（緯來體育、愛爾達體育）

台灣公開賽

民視13:00-18:00轉播

絲薇托莉娜 VS. 彭帥

詹詠然／詹皓晴 VS. 荷迪絲卡／席妮亞可娃