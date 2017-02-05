詹家姐妹拚連霸 今日賽事預告與轉播
2017/02/05 07:02
安東尼交易傳聞滿天飛，身為好兄弟的詹姆斯都看在眼裡，也表示無論甜瓜去哪裡都希望他能快樂，今日騎士將與尼克正面交鋒，兩人會擦出怎樣的火花？面對東部緊追在後的塞爾提克，詹姆斯將帶領騎士守住東區第一。
上一役攻下30分外加25籃板的布拉，今天將對戰裕隆，印度姚明能否幫助達欣穩坐龍頭寶位？還是會被拉近勝場差？
如今再度挺進決戰，調整至最佳狀況的雙詹都自認「準備好了！」，並表示：「都走到最後了，不論對手是誰，我們都會做好準備，全力贏得勝利！」
所有最新的體育戰況，請球迷朋友鎖定自由體育頻道！
NBA
09:30 騎士 VS. 尼克（緯來體育、愛爾達體育）
12:00 勇士 VS. 國王（緯來體育D-LIVE）
SBL
15:00 台啤 VS. 台銀（緯來體育、愛爾達體育）
17:00 裕隆 VS. 達欣（緯來體育、愛爾達體育）
19:00 璞園 VS. 勇士（緯來體育、愛爾達體育）
台灣公開賽
民視13:00-18:00轉播
絲薇托莉娜 VS. 彭帥
詹詠然／詹皓晴 VS. 荷迪絲卡／席妮亞可娃
推薦新聞
-
MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）2017/02/05 07:03
-
中職轉隊心情 女孩們懂了2017/02/05 06:00
-
莎法洛娃慶生 雖敗猶樂2017/02/05 06:00
-
經典賽官網︰台灣隊「投」痛 打擊有看頭2017/02/05 06:00
-
陳冠宇隨羅德春訓 經典用球不離手2017/02/05 06:00