SBL》歐布萊恩總算帶隊贏球 富邦勇士轟13顆三分球打垮裕隆

富邦勇士歐布萊恩哨聲響起同時，出手投進３分球。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕前役不敵金酒的富邦勇士，今日找出傲人的團隊戰力，全隊共6人得分上雙，以92：79打敗裕隆，重返第二名位置。

勇士開賽就打得裕隆七葷八素，最多曾取得20：4的領先，尤其回鍋首役表現十分差勁的歐布萊恩，首節即貢獻3顆三分球，攻下11分，幫助球隊取得29：14的優勢，即便第二節裕隆逐漸醒來，但他在第二節又投進壓哨三分，幫助球隊持續握有雙位數領先。

下半場勇士仍保有領先優勢，第四節裕隆靠著呂政儒與賀夫的強攻，一度將比分縮小至個位數，但勇士有很快回敬一波，便將勝利收進口袋，且戰績15勝9敗，重回第二名席次，輸球的裕隆則變成14勝9敗，與今日獲勝的台啤並列第三。

富邦勇士此役三分球21投13中，命中率高達62％，歐布萊恩轟進4顆，繳出16分、13籃板，林書緯繳出14分、8助攻，陳孝榮打出本季最佳表現，攻下12分外帶10籃板，洪志善11分、5助攻，張伯維砍進3顆三分球，拿到13分，蔡文誠12分。

裕隆洋將賀夫攻下33分、14籃板，呂政儒挹注21分，但裕隆此役三分球出手35投9中，成為輸球主因。

富邦勇士洪志善運球進攻。（記者黃志源攝）

富邦林書緯傳球助攻。（記者黃志源攝）

裕隆賀夫上籃。（記者黃志源攝）