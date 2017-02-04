經典賽》日本隊28人名單正式底定 總身價高達14.9億

日本隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在3月正式點燃戰火，在「投打二刀流」大谷翔平因傷退賽後，日本武士隊補進軟銀投手武田翔太，28人名單正式底定，總身價高達54.03億日圓（約新台幣14.97億元）。

日本隊年薪最高的是美國職棒太空人隊選手青木宣親，薪水為550萬美元（約新台幣1.7億元），其次則是松田宣浩的4億日圓，山田哲人、坂本勇人、內川聖一個為3.5億日圓，筒香嘉智、平野佳壽各為3億日圓。

日本隊28人名單的總身價約新台幣14.97億元，遠高於南韓、台灣隊。

日本隊28人完整名單：

投手：

武田翔太（23歲，軟銀，年薪約1.2億日圓）

増井浩俊（32歲，日本火腿，年薪約2.2億日圓）

宮西尚生（31歲，日本火腿，年薪2.2億日圓）

菅野智之（27歲，讀賣巨人，年薪約2.3億日圓）

秋吉亮（27歲、養樂多燕子，年薪約1.1億日圓）

牧田和久（32歲，西武，年薪約1億日圓）

則本昂大（26歲，樂天，年薪約2億日圓）

松井裕樹（21歲，樂天，年薪約9000萬日圓）

千賀滉大（24歲，軟銀，年薪約6500萬日圓）

石川歩（28歲，羅德，年薪約1.3億日圓）

藤浪晋太郎（22歲，阪神，年薪約1.6億日圓）

岡田俊哉（25歲，中日龍，年薪約4000万日圓）

平野佳壽（32歲，歐力士，年薪約3億日圓）



捕手：

嶋基宏（32歲，樂天，年薪約1億日圓）

大野獎太（30歲，日本火腿，年薪約5500萬日圓）

小林誠司（27歲，讀賣巨人，年薪約5000萬日圓）



內野手：

中田翔（27歲，日本火腿，年薪約2.8億日圓）

菊池涼介（26歲，廣島鯉魚，年薪約1.45億日圓）

坂本勇人（28歲，讀賣巨人，年薪約3.5億日圓）

山田哲人（24歲，養樂多燕子，年薪約3.5億日圓）

松田宣浩（33歲，軟銀，年薪約4億日圓）

田中廣輔（27歲，廣島鯉魚、年薪約7800萬日圓）



外野手：

内川聖一（34歲，軟銀，年薪約3.5億日圓）

筒香嘉智（25歲，橫濱DeNA、右左、年薪約3億日圓）

秋山翔吾（28歲，西武獅，年薪約2億日圓）

鈴木誠也（22歲，廣島鯉魚，年薪約6000萬日圓）

青木宣親（35歲，休士頓太空人，年薪約550萬美元）

平田良介（28歲，中日龍，年薪約1.2億日圓）

青木宣親。（資料照，法新社）

日本隊松田宣浩。（資料照，記者王藝菘攝）

山田哲人。（資料照，記者陳志曲攝）

坂本勇人。（資料照，記者陳志曲攝）

內川聖一（資料照，記者林正堃攝）