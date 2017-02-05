MLB》專家驚艷！大都會菜鳥這顆曲球轉速高達三千（影音）
2017/02/05 07:03
〔體育中心／綜合報導〕去年升上大聯盟的大都會新秀魯戈（Seth Lugo），他的生涯首K賞給小熊隊的主砲手瑞佐（Anthony Rizzo），當時三振瑞佐的曲球讓大聯盟專欄作家感到驚艷。
大聯盟官網專欄作家派崔耶洛（Mike Petriello）說，魯戈的表現相當酷，他說明當時對瑞佐的投打對決，「那是一顆高轉速的曲球，連優異的瑞佐都看起來很蠢，他揮完棒後，小白球還打在他的腳上。」根據大聯盟《Statcast》指出，魯戈這顆曲球的轉速高達3485轉。
魯戈上季在7月1日升上大聯盟，繳出5勝2敗，防禦率2.67，在64局投球中送出45次三振，被敲49支安打。
大都會新秀投手魯戈。（資料照，美聯社）
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