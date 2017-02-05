NBA》棄將變救世主 小牛2年約定費雷爾

10天短約的菜鳥控衛費雷爾打出佳作，小牛和他簽下2年約。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕控衛費雷爾（Yogi Ferrell）10天短約從籃網轉戰小牛，近期不斷打出佳作，昨天追平菜鳥單場最多9顆三分球紀錄，轟下32分率領小牛擊敗拓荒者，10天約即將到期，小牛也開出2年約準備「續留」這名23歲救世主。

小牛兩大控衛威廉斯和巴瑞亞相繼受傷，僅有10天約的費雷爾上火線先發卻意外打出驚奇表現，不僅小牛拉出一波4連勝，期間費雷爾場均37.5分鐘繳出17.8分、5助攻和1.8抄截，「球員都很愛他，我們也對他打出的佳績相當震驚！」小牛老闆庫班（Mark Cuban）表示。

小牛將在台灣時間11日（下週三）費雷爾10天約到期後與他簽下2年合約，今年剩餘球季將支付費雷爾20.8萬美元（約新台幣640萬）的薪水，明年則為130萬（約新台幣4000萬）。