NBA》力挺昔日敵人詹皇 嘴綠嗆巴克利：你幾冠？

「巴詹」口水戰，格林力挺詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）與騎士球星詹姆斯口水戰越演越烈，戰線亦逐漸向外擴張，除了詹皇好友魏德（Dwyane Wade）出聲力挺，昔日嘲諷詹姆斯假摔的勇士前鋒格林（Draymond Green）竟也隔空助陣，大嗆巴克利「你有幾冠？」

勇士、騎士連2年總冠軍戰交鋒，格林和詹姆斯在場上的紛擾也不斷，上季格林才因為攻擊詹姆斯遭禁賽，勇士戰局出現分水嶺，上個月例行賽又模仿詹姆斯摔倒大開嘲諷，再度引起話題，然而這次「巴詹」口水戰，格林卻跳出來力挺詹姆斯，支持他「摧毀巴克利」。

格林對近期與詹姆斯隔空放話的巴克利一事做出評語，支持詹姆斯「摧毀」巴克利，「他話太多了，對一個沒拿過冠軍的人來說，這是個很大的問題。我想「俠客」（歐尼爾）、肯尼（史密斯）、厄尼（強森）都可以談談冠軍，談談曾贏得過冠軍的人，但巴克利這時應該閉嘴。」

格林也說，第一次看到詹姆斯回應，的確有點難以置信，「當我回頭看巴克利說的話，我不確定詹姆斯是否有必要把自己陷得那麼深，但換做是我，詹姆斯真該好好反擊。這是長期累積下來的評斷，10年來詹姆斯一直在聽這傢伙攻擊，也是時候反擊了，而我想詹姆斯贏了這場嘴砲。」