NBA》米粉頭遭釋出 柯爾：全隊心情低落

柯爾（左）表示瓦雷久（右）是最棒的隊友。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在昨宣布釋出老將「米粉頭」瓦雷久（Anderson Varejao），而勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對此表示，全隊都因為瓦雷久的離開而感到低落。

瓦雷久本季只打了14場比賽，不過他跟隊友們感情還是相當融洽。柯爾表示，在昨天的釋出消息公布後，勇士全隊氣氛低迷。「瓦雷久是團隊中很受歡迎的人，大家都愛他，失去他之後所有人在巴士或是飛機上情緒都有點低落。」

柯爾也表示決定釋出瓦雷久是一件困難的事，「與你緊密相處的人突然離開了，這事常常發生，但做出這個決定真的很困難，尤其是像瓦雷久這麼好的人，他是我在NBA遇過最好的隊友之一。」

柯爾還補充雖然這個決定不容易，但這是必須做的事。而勇士也已經與發展聯盟的後衛韋伯（Briante Weber）簽下10天短約，以彌補隊上空缺。