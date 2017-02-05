NBA》明日綠衫軍主場退休 皮爾斯感性告白

皮爾斯效力塞爾提克15個賽季。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕現效力於快艇的老將「真理」皮爾斯（Paul Pierce）將在打完明天（美國時間2月5日）與塞爾提克的比賽後引退。而他的第一場比賽是在1999年的2月5日，因此這一天對皮爾斯來說，意義重大。

皮爾斯打首場比賽時只有21歲，當時他繳出19分、9籃板的好成績，之後開啟了他的NBA生涯。皮爾斯前15個賽季都效力於塞爾提克，並與賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen）組成三巨頭，也在2008年為賽爾提克拿下總冠軍。皮爾斯在塞爾提克時期，場均可得21.8分、6籃板、3.9助攻。

而對於明天的引退賽，皮爾斯感觸良多，「明天的比賽會很感性，因為我知道這是我最後一次以球員身分踏上塞爾提克的球場。一踏進球場我就會想到這些年來陪著我成長的球迷，與所有我在這認識的人，所以明天的比賽會很有趣也會很感性。」

皮爾斯也表示將用自己的方式與球場告別，「有一件事我非常想做，我想在最後給球場中央隊徽一個幸運之吻。我在波士頓成長並打出名號，我覺得過去這幾年來這座城市一直擁抱著我，耐心地伴著我成長，我很幸運能在波士頓待了那麼長的時間，很多球員沒有辦法待在一個地方那麼久。」