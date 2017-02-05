NBA》尼克想重建 羅斯：我也可能被當籌碼

羅斯近期在傷兵名單中，只能在場邊觀戰。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克近期不斷傳出有意出售一哥「甜瓜」安東尼，這讓本季剛加入的羅斯也產生危機意識，談起隊上的交易傳聞，他表示若球隊真打算重建，那麼他也可能成為談判桌上的籌碼之一。

尼克近期交易傳聞不斷，其中又以安東尼（Carmelo Anthony）最受矚目，加上先前他與老闆傑克森（Phil Jackson）不斷透過媒體喊話，兩人關係也惡化。

尼克開季前大動作補強，找來羅斯（Derrick Rose）、諾亞（Joakim Noah）、李伊（Courtney Lee）與安東尼組四巨頭，不過本季至今戰績為22勝29敗，狀況不盡理想，球隊近期也動作頻頻。

這讓剛加盟的羅斯產生危機意識，「我只剩下1年合約，我也不能多說什麼，如果球隊真的要重建，那麼我也很有可能要走人。」羅斯認為他的工作就是專注在球場上，試著贏得比賽，試著表現正面，讓自己變得更好。

NBA交易截止日為台灣時間2月24日，羅斯表示，自己尚未和經紀人及球隊高層談過關於合約的問題，但他認為這就是一門生意，也只能等待最後結果。

尼克今天將在主場迎戰騎士，羅斯仍在傷兵名單當中。