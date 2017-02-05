網球》被禁賽一年旅遊、寫書 莎娃：努力的不感到遺憾

2014年莎娃法網奪冠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后、五屆大滿貫冠軍莎拉波娃（Maria Sharapova）去年因驗出禁藥遭禁賽15個月，今年4月26日將重返球場，若順利拿到外卡，有望趕上5月的法網。

莎娃在俄羅斯節目中說道：「這段日子我努力的不要感到遺憾」，並透露自己嘗試了許多不同的事物，包括寫書、在哈佛修課，甚至學習拳擊來維持體力，至克羅挨西亞旅遊等等，填滿無法參加比賽的生活。在哈佛商學院（HBS）就讀幫助她自創的糖果品牌更上一層樓，也在這一年完成了一本書，預計今年9月出版。

復出後的第一場比賽將在莎娃30歲生日後的一週，位於斯圖加特的保時捷網球大獎賽 （Porsche Tennis Grand Prix）。被問道是否參加2020東京奧運，莎拉波娃回答現在還言之過早，目前只專注於回歸前的準備及之後的比賽。