經典賽》南韓「不動二壘」膝傷退賽 12強國手吳載元遞補

鄭根宇因傷無緣經典賽。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕南韓隊去年10月開刀治療左膝半月板的二壘手鄭根宇，日前韓職（KBO）宣布他無法如期歸隊，確定無緣經典賽，他的空缺將由斗山熊吳載元遞補。

和台灣隊預賽同組的南韓隊，此次經典賽也屢受波折，28人名單幾經更動，大聯盟級選手朴炳鎬、姜正浩、金賢洙、秋信守分別因傷勢、酒駕、球團壓力相繼退出，投手陣容也因為傷兵多屢次更動，國家不動二壘手鄭根宇則確定康復時間趕不上經典賽抱憾退出。

鄭根宇自2006年杜哈亞運起，2008北京奧運、2009經典賽、2010廣州亞運、2013經典賽、2015 12強都是南韓大賽先發二壘手，這次無法再代表南韓參賽，34歲的南韓隊長難掩失望，「任何人都希望能代表國家出戰，前提是處在最佳狀態，沒能出賽我感到非常抱歉和可惜，接下來將致力於傷勢復原。」

鄭根宇退賽，南韓隊教練團從50人名單中補進斗山熊球員吳載元，他在2015年12強就是南韓隊一員，此外，南韓隊也在50人名單中補進NC恐龍內野手朴珉宇。

吳載元。（資料照，記者陳志曲攝）