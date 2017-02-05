NBA》鵜鶘第四節熄火 巫師喜收主場17連勝

沃爾攻下24分，帶領巫師拿下主場17連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今日作客巫師主場，打完前三節原本還有3分的領先，但第四節僅得8分，進攻火力熄火，終場以91：105不敵巫師。巫師也拿下主場17連勝。

鵜鶘第四節失誤高達6次，且球員失去準心，投籃命中率急速下降。在比賽剩下5分多鐘時遭巫師超前後，鵜鶘就未有進分，讓對手逐漸拉開差距，最終慘敗巫師14分。

此役，鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）攻下25分、10籃板。哈勒戴（Jrue Holiday）雖有13分、8助攻的進帳，但也犯了6次失誤。鵜鶘此役苦吞四連敗，目前戰績為西部倒數第3。

而巫師方面，先發五人得分全上雙。沃爾（John Wall）拿下全隊最高24分以及13助攻5抄截，中鋒葛托特（Marcin Gortat）則貢獻12分17籃板，大莫里斯（Markieff Morris）挹注18分。巫師近況絕佳，不僅贏得主場17連勝，近10場比賽也拿下9勝，穩居東部第3。