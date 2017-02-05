MLB》王建民之後……洋基農場養不出王牌

王建民。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季再度無緣季後賽，紐約媒體專欄表示，洋基需要積極從農場找出王牌投手，內文也提到，洋基過去總習慣花大錢從別隊挖角好球員，卻鮮少從農場培養出王牌投手，近30年的成功案例僅有台灣投手王建民及佩提特（Andy pettitte）。

內文指出，洋基近兩年一改過去「邪惡帝國」操作手法，鮮少花大錢去網羅別隊好手，反而積極培養新人和牛棚，不過以現況看來，他們需要趕緊從農場中找出可扛起王牌先發的純洋基體系投手。

洋基近30年來，僅有以伸卡球見長的王建民和佩提特是出自純正洋基系統的王牌先發投手，其他成功扛起球隊輪值的投手，多半是花錢從別隊網羅來的，包括穆西納（Mike Mussina）、克萊門斯（Roger Clemens）、沙巴西亞 （CC Sabathia）等人。

花大錢補強確實有機會在短期內看到效果，不過先前也有不少失敗例子，包括「痛痛人」帕瓦諾（Carl Pavano）、「宅男」井川慶還有布朗（Kevin Brown）都是。

2017年球季結束後，現今洋基王牌田中將大可以跳脫合約，沙巴西亞和皮奈達（Michael Pineda）兩人的合約又即將走完，代表洋基需要更積極從農場找出能獨當一面的投手。