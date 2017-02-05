MLB》A-Rod擔任春訓客座教練 薪水照領動向未明

A-Rod。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）去年8月退休，當時即宣布將擔任洋基特別顧問，新球季即將到來，A-Rod也準備好以全新的姿態回歸球場，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）更大讚A-Rod和年輕球員間的相處之道。

A-Rod去年8月同意在洋基主場退休，今年球季他仍保有2100萬美元的薪水，史坦布瑞納表示，A-Rod將在春訓擔任客座教練直到3月，至於春訓後的安排則尚未規劃，「我喜歡他在小聯盟時和托雷斯（Gleyber Torres）、馬特奧斯（Jorge Mateos）這些年輕球員相處，我相信他自己也很享受，不論他擔任什麼角色，在布朗克斯（Bronx）總是受到大家歡迎。」

除了教練一職，史坦布瑞納還透露，A-Rod在廣播方面也有投資，顯然他在這塊經營上也有收獲，但我想他會在球場和廣播兩邊跑，正如我半年前和他說的，他對年輕的孩子影響甚遠，他是個好老師，也是個很棒的心靈導師。」