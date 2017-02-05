高爾夫》退休不遠了？前教練：擔心伍茲再也無法出賽

老虎伍茲在杜拜沙漠菁英賽退賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕41歲的美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）沉寂15個月後上週在美國PGA巡迴賽復出，近日又在杜拜沙漠菁英賽因背傷退賽，前教練哈蒙（Butch Harmon）認為伍茲的狀況可能不再適合任何比賽。

哈蒙被伍茲在杜拜的表現所震驚：「現在我非常擔心這位偉大的前球王再也無法出賽。」伍茲在第一回合以77桿完賽，第二回合上場前卻突然因背傷退賽，復原狀況令人擔憂。

美國球評查布利（Brandel Chamblee）也肯定伍茲以往高球場上的表現：「我很樂意再看伍茲揮桿十年，但現在若沒有找到揮桿與背傷的解決之道，那可能離他職業生涯結束不遠了。」