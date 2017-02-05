高爾夫》退休不遠了？前教練：擔心伍茲再也無法出賽
2017/02/05 11:35
老虎伍茲在杜拜沙漠菁英賽退賽。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕41歲的美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）沉寂15個月後上週在美國PGA巡迴賽復出，近日又在杜拜沙漠菁英賽因背傷退賽，前教練哈蒙（Butch Harmon）認為伍茲的狀況可能不再適合任何比賽。
哈蒙被伍茲在杜拜的表現所震驚：「現在我非常擔心這位偉大的前球王再也無法出賽。」伍茲在第一回合以77桿完賽，第二回合上場前卻突然因背傷退賽，復原狀況令人擔憂。
美國球評查布利（Brandel Chamblee）也肯定伍茲以往高球場上的表現：「我很樂意再看伍茲揮桿十年，但現在若沒有找到揮桿與背傷的解決之道，那可能離他職業生涯結束不遠了。」
相關新聞
- 鳳凰城公開賽》「沙」傷力大！小潘+1桿並列76
- 川普踢鐵板！ 與高爾夫會員纏訟 遭法官判賠1.8億元
- 鳳凰城公開賽》潘政琮74桿 無法晉級決賽
- 高爾夫》「老虎」伍茲杜拜宣布退賽 背傷陰影又擴大
- 鳳凰城公開賽》庫查64桿當排頭 小潘暫並列76名
推薦新聞
-
NBA》灰熊小兵立大功 生涯新高29分轟垮灰狼2017/02/05 13:43
-
MLB》弗羅雷斯打贏仲裁 年薪多出1200萬2017/02/05 12:58
-
高爾夫》退休不遠了？前教練：擔心伍茲再也無法出賽2017/02/05 11:35
-
NBA》詹皇最狂！史上最年輕拿2萬8千分（影音）2017/02/05 11:11
-
MLB》A-Rod擔任春訓客座教練 薪水照領動向未明2017/02/05 10:55