NFL》獵鷹四分衛萊恩獲賽季MVP 為明超級盃搶好彩頭

萊恩。（資料照，法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2016年NFL賽季最有價值球員今出爐，由亞特蘭大獵鷹隊四分衛萊恩（Matt Ryan）奪下殊榮，他力壓新英格蘭愛國者四分衛老將布萊迪（Tom Brady）的表現，也替明要開打的超級盃搶下好彩頭。

在MVP票選中，萊恩以25票遠遠高於布萊迪的10票，他本季率領獵鷹拿下540分，不僅是聯盟攻擊火力最強，也在NFL史上排名第8，此外，他也創造傳球碼數達4944碼、達陣38次，數據都優於布萊迪的3554碼、達陣28次。

儘管賭盤多看好明天已9度打進超級盃的愛國者，更有機會打敗隊史第二次亮相獵鷹，但萊恩有項數據可為他帶來幸運，那就是他本季季後賽已傳出7次達陣，沒有遭到抄截，在NFL歷史上，有先前6名在季後賽8次達陣零抄截的四分衛，最後全都拿下超級盃冠軍。