NBA》羨慕嗎？巴克利放砲：球員薪水太高阻礙進步

巴克利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）向來有話直說，先前才與詹姆斯爆口水戰，日前談到NBA薪資水平時則直言：現在聯盟平均薪資過高，相對影響球員求進步的動力。

「我認為現在有些年輕球員都有這樣的問題，他們會覺得『哇！我拿到好多錢，所以我就是個球星、是個好球員』，但他們的表現卻未能贏得相對的尊重。」巴克利表示，現在聯盟中表現一般的球員，都能拿到1千萬美元（約新台幣3.1億）的薪水了，他何必虐待自己去求進步？

「我認為太高的薪水，反而對於表現一般的球員有負面影響，一名傑出的球員會想讓自己更好，但現在一般球員都能在聯盟中拿到高薪，這反而阻礙了進步的動力，這不是好現象。」巴克利表示，他這樣說並不是酸葡萄心理，而是覺得年輕球員不能因為拿到高薪就停下腳步。

巴克利這一席話，指的就是活塞，他們砸下重金補強，但本季戰績仍未如預期。

事實上，在巴克利打球的年代，球員薪水並不高，在當時算是聯盟中頂尖球員的巴克利，拿到的薪水也不過每年300萬美元（約新台幣9300萬）。