網球》又是相忍為國？謝淑薇再轟網協：核銷單據不知去向

謝淑薇去年奧運退賽風波，今再公開補助經費細項，引起網友討論。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕去年里約奧運網球選手謝淑薇棄賽掀起滿城風雨，回台後又引發「補助款查帳」爭議，稍早她在臉書發布奧運補助單據，對選手核銷狀況再開砲，質疑交通費不到10萬之外，沒報過的單據也不知去向。

里約奧運開打前夕，謝淑薇不滿網協教練遴選辦法，選擇退出單、雙打賽事，之後更憤而退出台灣網壇，不再接受國家隊徵召。今她在臉書《夢遊寫真人》張貼奧運補助單據回文，有部分單據無法補助全額，但單據也無法退回。

據謝淑薇臉書指出，網協基於以下原因無法將單據全額補助，包括教練費超出年度上限2萬美元、機票款僅提供單程機票，只能補助代收轉付總費用的一半、膳宿費因每個地區有不同的每日補助基準，故不會以單據實際發生的金額補助，除非能提供各站賽事資訊上有備註指定飯店及每日費用並實際入住官方指定飯店。

然而不僅一年交通費10萬有找，報不過的單據不能收回等問題，也讓網友看傻眼，質疑無法退回收據的去向，也再度搬出至理名言「相忍為國」，「單程機票為何只補一半？」「為何收據不退回？」「報不過的收據還無法退回是哪一招！？」

謝淑薇公開弟弟謝政鵬補助經費。（取自謝淑薇臉書）