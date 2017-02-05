NBA》灰熊小兵立大功 生涯新高29分轟垮灰狼

J.格林（左）打出生涯新高29分，助灰熊以107：99擊敗灰狼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日灰熊作客明尼蘇達，隊中大將 M.加索（Marc Gasol）、帕森斯（Chandler Parsons）與艾倫（Tony Allen）都輪休，但靠著新秀J.格林（JaMychal Green）攻下生涯新高29分，終場順利以107：99擊敗灰狼。

灰熊二年級生J.格林本場比賽12罰全數命中，出手命中率也高達72%，攻下全隊最高29分外加6籃板，本場比賽也是他生涯新高。而康利（Mike Conley）則進帳20分、8助攻，藍道夫（Zach Randolph）挹注9分、10籃板。灰熊目前戰績在西部暫居第6。

雖然中場兩隊戰成平手，但灰狼下半場失誤過多，最後依舊不敵灰熊，苦吞三連敗。湯斯（Karl-Anthony Towns）攻下27分、16籃板，威金斯（Andrew Wiggins）則貢獻23分、5助攻。而灰狼今日也宣布後衛拉文（Zach LaVine）因傷報銷，隊上頓時缺少一位得分大將。