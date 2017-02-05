NBA》耳濡目染 帕丘利亞兒子也會投「logo shot」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球員帕丘利亞（Zaza Pachulia）今日在自己的推特放上一段兒子打球的影片，展現兒子的籃球天賦。

影片中，帕丘利亞的兒子在半場時就奮力投籃，球也順利在響哨前投進籃框，贏得比賽。而這記「logo shot」連老爸都讚不絕口，還開玩笑地發文表示，「看得出來我兒子看了很多場勇士的比賽。」

而小牛老闆庫班（Mark Cuban）在看完影片後，則開玩笑地在下面留言，「你兒子簡直可以教你怎麼跳投了。」

帕丘利亞。（資料照，美聯社）

小牛老闆庫班在帕丘利亞推特下回文。（取自網路）