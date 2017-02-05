NBA》白邊轟30分20籃板 率熱火拿下十連勝
2017/02/05 12:14
懷特塞德（左）今日打出生涯代表作，拿下30分20籃板。（NBA官網）
〔體育中心／綜合報導〕熱火「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）今日在對上七六人一役中，拿下30分20籃板，是熱火史上第4位達成此紀錄的球員，此役堪稱他的生涯代表作。
懷特塞德今天手感非常火燙，第一節就攻下17分11籃板，全場17投14中，拿下30分20籃板。懷特塞德也是繼國王球員「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）後，本季第二位達成此數據的球員。
懷特塞德本季場均可得16.6分、13.8籃板，表現不俗。而懷特塞德賽後受訪時被問到是什麼原因促成他今日的爆發，白邊表示，只是希望外界對他的名字能多點尊重。
而熱火也在白邊的率領下，以125：102擊退七六人，拿下近期十連勝，與東部第八黃蜂目前只剩2.5場勝差，有機會能進入季後賽。
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