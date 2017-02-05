NBA》對兄弟安東尼照開鍘 詹皇轟32分宰尼克
2017/02/05 12:07
詹姆斯32分率騎士踢館尼克。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕騎士今至麥迪遜花園廣場力挑尼克，賽前發表「兄弟談話」的詹姆斯，場上不給老朋友安東尼面子，他狂轟32分外加10助攻、5籃板率隊以111：104拿下二連勝。
尼克近期將安東尼當做交易籌碼，騎士就是其中的潛在買家，更一度傳出會將洛夫送往大蘋果，不過雙方沒達共識，今兩軍廝殺前，詹姆斯便對安東尼溫馨喊話：「我只希望不管發生什麼事，我的朋友能一切順利。」盼這名也是2003年梯次選秀會的同窗，別為此失去打球的樂趣。
不過親兄弟明算帳，詹姆斯上半場就飆出19分，率隊以64：47取得雙位數優勢，提早鎖定勝果，而他生涯得分也突破2萬8千分，成為史上最年輕達標的好手，目前生涯得分排行榜名列第8，下一個超越的目標就是「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的2萬8596分。
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