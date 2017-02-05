NBA》加入勇士太夢幻 韋伯：我玩2K都用這些球員

韋伯（左）賽前和柯瑞一同觀看影片。（取自網路）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天迎戰國王，剛簽下10天短約的韋伯也出現在球場，並且與柯瑞一同觀看自己的比賽片段，對於加入勇士，這名年輕球員難掩興奮，「他們都是我玩2K（NBA電玩）時用的球員。」

現年24歲的韋伯（Briante Weber）是名以防守見長的球員，主帥柯爾（Steve Kerr）表示，先前就曾聽過不少球探拿韋伯去跟火箭「大鎖」貝佛利（Patrick Beverley）做比較的說法，「我覺得這是很好的比喻，貝佛利是個出色的球員，這對韋伯來說也是很棒的稱讚，我們一直都在找這樣的球員。韋伯的加入可以提高我們的防守壓力，而他確實也符合球隊需求。」

「柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green），這些名字對還是孩子的我來說，真的會覺得，『哇！他們是我玩2K時所使用的球員耶！』，我想我需要一點時間適應，希望我不會一直像個小粉絲一樣。」能夠加入勇士，讓韋伯感到相當興奮，而當柯瑞賽前觀看韋伯的比賽影片時，他也坐在一旁觀看，柯瑞還稱讚他（韋伯）的補扣「實在太討厭了！」。