NBA》馬刺擊碎金塊 送給波總執教生涯第1128勝
2017/02/05 15:10
雷納德攻下19分。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今主場迎戰金塊，以121：97擊退對手，拿下三連勝、近10場比賽第8勝，也是教練帕波維奇（Gregg Popovich）執教生涯第1128勝，超越爵士傳奇教頭「教皇」史隆（Jerry Sloan）的1127勝。
前兩節兩隊比數接近，易籃後雷納德（Kawhi Leonard）帶領馬刺積極的進攻拉開比數，第四節靠著一波7：0攻勢穩穩領先。雷納德整場攻下19分、6籃板，法國跑車T.帕克（Tony Parker）、吉諾比利（Manu Ginobili）、西蒙斯（Jonathon Simmons）三人也各拿了18分。
金塊連戰兩天，莫瑞（Jamal Murray）獨自砍下20分，無奈隊友不給力，昨日繳出生涯首次大三元未來之星約基奇（Nikola Jokic）今天表現平平，苦吞三連敗。
莫瑞攻下20分無用。（美聯社）
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