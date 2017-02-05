NBA》馬刺擊碎金塊 送給波總執教生涯第1128勝

雷納德攻下19分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今主場迎戰金塊，以121：97擊退對手，拿下三連勝、近10場比賽第8勝，也是教練帕波維奇（Gregg Popovich）執教生涯第1128勝，超越爵士傳奇教頭「教皇」史隆（Jerry Sloan）的1127勝。

前兩節兩隊比數接近，易籃後雷納德（Kawhi Leonard）帶領馬刺積極的進攻拉開比數，第四節靠著一波7：0攻勢穩穩領先。雷納德整場攻下19分、6籃板，法國跑車T.帕克（Tony Parker）、吉諾比利（Manu Ginobili）、西蒙斯（Jonathon Simmons）三人也各拿了18分。

金塊連戰兩天，莫瑞（Jamal Murray）獨自砍下20分，無奈隊友不給力，昨日繳出生涯首次大三元未來之星約基奇（Nikola Jokic）今天表現平平，苦吞三連敗。

莫瑞攻下20分無用。（美聯社）

Tonight’s win marks Coach Pop’s 1,128th with the Spurs, the most ever with one franchise in @NBA history. San Antonio Spurs（@spurs）張貼的相片 於 2017 年 2月 月 4 8:21下午 PST 張貼