高爾夫》鳳凰城公開賽第3回合 安秉勳獨居領先

安秉勳。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕Waste Management鳳凰城公開賽今天打完第3回合，南韓好手安秉勳繳出65桿，以總計197桿單獨領先，蘇格蘭的萊爾僅1桿之差次。

安秉勳這回合以6個博蒂、無柏忌的65桿完賽，總計低於標準桿16桿，搶得獨走的優勢。賽後安秉勳說：「今天又打出無柏忌的成績，我覺得這很重要。我不在乎帶著領先幾桿進入最後1回合，我很高興今天的表現，我的目標是明天再打1回合無柏忌的比賽，打得聰明一點。」

安秉勳曾於2015年在歐巡賽拿過BMW錦標賽冠軍，但在美巡賽還未開胡。

暫居第2的萊爾，這回合也是65桿完賽，前3回合他的桿數越打越少，明天將與安秉勳一較高下。

衛冕的日本名將松山英樹，連著兩天打出68桿，總計201桿和另外3人並列第3，但已落後安秉勳4桿。