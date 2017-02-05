NBA》馬刺鎔金塊 帕帥成為單一球隊最多勝教頭

2017/02/05 13:41

帕波維奇。（USA Today Sports）

〔記者林宗偉／綜合報導〕馬刺眾將今在主場以121：97擊退金塊，不只拿下3連勝，更替總教練帕波維奇納入生涯第1128勝，這1勝意義非凡，帕帥因此超越前爵士教頭「教皇」史隆（Jerry Sloan），成為執教單一球隊最多勝的主帥。

帕波維奇的總教練生涯全在馬刺，用21個球季、1624場比賽完成1128勝，勝率高達6成93，史隆則曾在公牛隊掌過3個球季兵符，之後23季全在爵士度過，他在爵士用1809場比賽取得1127勝，勝率為6成23。

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