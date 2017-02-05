NBA》主場球迷噓聲不斷 甜瓜不耐揮手（影音）
2017/02/05 14:19
〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場迎戰衛冕軍騎士，在第二節快結束時，尼克還大幅落後騎士21分，全場球迷噓聲不斷，這讓「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）再也忍無可忍。
第二節安東尼遭到尚伯特（Iman Shumpert）犯規，不過在他走向罰球線前，場邊瀰漫著球迷的噓聲，這讓安東尼忍不住伸出手指對著觀眾席揮動，彷彿是叫球迷們適可而止。
不過尼克還是不敵衛冕軍騎士，終場以104：111落敗。安東尼20投6中，拿下17分、6籃板。
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