NBA》林書豪拍影片 意外挑撥外婆和媽媽的感情？（影音）

林書豪。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天在Line上傳了一段影片「聽外婆的話」，與球迷們分享自己的家庭生活，和林書豪感情相當好的外婆也特別露臉。

影片中，林書豪問外婆：「婆婆，你比較喜歡我，還是我媽媽？」

正在廚房忙碌的外婆居然說，「喜歡你，」並且解釋，「因為你媽媽什麼都是NO！NO！NO！」，讓林書豪開懷大笑，還不忘重複外婆的話，「媽媽什麼都是NO！NO！NO！」。

林書豪最近因為大腿傷勢缺陣達18場，不過復原狀況不錯，最近已開始參與球隊的賽前練投，預計明星賽後回歸。

《完整影片請點我》