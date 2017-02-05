NBA》林書豪拍影片 意外挑撥外婆和媽媽的感情？（影音）
2017/02/05 14:20
林書豪。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天在Line上傳了一段影片「聽外婆的話」，與球迷們分享自己的家庭生活，和林書豪感情相當好的外婆也特別露臉。
影片中，林書豪問外婆：「婆婆，你比較喜歡我，還是我媽媽？」
正在廚房忙碌的外婆居然說，「喜歡你，」並且解釋，「因為你媽媽什麼都是NO！NO！NO！」，讓林書豪開懷大笑，還不忘重複外婆的話，「媽媽什麼都是NO！NO！NO！」。
林書豪最近因為大腿傷勢缺陣達18場，不過復原狀況不錯，最近已開始參與球隊的賽前練投，預計明星賽後回歸。
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