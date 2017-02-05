NBA》浪花兄弟轟61分也沒用 國王延長賽險勝勇士
2017/02/05 14:26
柯瑞拿下35分高分，勇士還是延長賽輸球。（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕近期連戰皆捷的勇士今客場再戰國王隊，想不到踢到鐵板，就算「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森各轟35分、26分也沒用，球隊拚到延長賽仍以106：109輸球，除了5連勝遭終止，也無緣延續雙方對戰的跨季13連勝。
面對勝率不滿5成的國王隊，勇士此役打得並不輕鬆，上半場結束僅以56：56戰平，易籃後也讓一直處於挨打狀態，總教練柯爾還因不滿哨聲暴走，遭到驅逐出場，好在這支灣區勁旅在哨響前57秒，靠著格林灌籃又將比數追成98：98，硬是拉長戰局。
只是進入延長賽後，國王一開始就打出7：0攻勢，勇士打了快2分半鐘才由格林兩罰中一拿下分數，儘管之後追到1分差，仍無法力挽狂瀾。
國王全隊有6人得分上雙，中鋒卡森斯（D. Cousins）取得32分、12籃板、9助攻的「準大三元」，表現最出色。
卡森斯取得32分、12籃板、9助攻的「準大三元」表現最出色。（美聯社）
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